Voznico so izvlekli iz vozila in odpeljali

ŠENTJUR – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi nesreči voznice.

Ob 6.10 se je v kraju Stopče (občina Šentjur) pripetila prometna nesreča, v kateri je voznica osebnega vozila zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Na kraju dogodka so bili reševalci RP Šmarje pri Jelšah, ki so poškodovano osebo izvlekli iz vozila in oskrbeli. Gasilci PGE Celje so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na cestišče in posipali cestišče z vpojnimi sredstvi.

Obveščene so bile pristojne službe.