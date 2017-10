Voznico rešil varnostni pas

KRANJ, LJUBLJANA – Voznici, ki je v četrtek vozila skozi Škofjo Loko, se je preveč mudilo in avto ji je ušel izpod nadzora. Zapeljala je s ceste in trčila v brežino, avto se je nato prevrnil na streho. Med prevračanjem se je le lažje ranila, za kar ima zasluge predvsem varnostni pas, s katerim je bila med vožnjo pripeta, so sporočili s kranjske policijske uprave. Policisti jo bodo zaradi povzročitve prometne nesreče obravnavali v prekrškovnem postopku.

Punto je oplazil kombi, ki ga je hotel prehiteti, nato pa zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Neprilagojena hitrost v kombinaciji z mokrim in spolzkim voziščem je bila vzrok tudi za nesrečo, ki se je v četrtek dopoldne pripetila v Ljubljani. Na Šišenski cesti je prehitri voznik suzukija vitare, ki je vozil od Vodnikove proti Podutiški, izgubil nadzor nad vozilom, avto je zavrtelo v levo in trčil je v peugeota, ki je takrat pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Oba voznika so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center, povzročitelj se je v nesreči ranil huje, voznik peugeota pa lažje. Dva sta se ranila tudi v nesreči, ki se je istega dne okrog 17.30 zgodila na glavni cesti, ki vodi od Kočevja proti Ribnici. »Policisti so ugotovili, da je voznik kombija znamke Iveco v blagem desnem ovinku začel prehitevati avto pred seboj.

5 ljudi se je ranilo v treh prometnih nesrečah.

V tem trenutku je za njim pripeljal še fiat punto in začel prehitevati voznika kombija. Punto je oplazil kombi, ki ga je hotel prehiteti, nato pa zapeljal s ceste in trčil v drevo,« so nesrečo opisali na ljubljanski policijski upravi.