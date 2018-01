Voznici prvič ni bilo dovolj

KRANJ – Policisti PU Kranj so preko vikenda zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja obravnavali še dva udeleženca. V enem primeru voznico, ki je bila v soboto dopoldne ustavljena kar dvakrat. Prvič na Laborah, drugič pa na gorenjski avtocesti pri Vrbi. Obakrat so jo ustavili in obravnavali gorenjski prometni policisti in ji tudi zasegli osebni avtomobil.