Voznica zapeljala v potok, cesta zaprta

PODVINE – Ob 15.53 je na regionalni cesti Zagorje–Izlake v naselju Podvine (občina Zagorje ob Savi) voznica z osebnim vozilom zapeljala čez brežino v potok Medijo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poškodovanih ni bilo. Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Zagorje mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z dvigalom dvignili vozilo nazaj na cestišče in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa.

Zaradi nesreče je bila cesta nekaj časa v celoti zaprta.