Voznica zapeljala s ceste, končalo se je slabo

BRANIK – V sredo ob 16.36 je v naselju Branik, občina Nova Gorica, voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZGRD Nova Gorica so kraj nesreče zavarovali in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči, ki so oskrbeli poškodovano voznico na kraju.