Voznica začetnica (20) vozila preblizu

NOVA GORICA – V ponedeljek ob 15.32 so policiste obvestili o prometni nesreči v Rožni Dolini pri Novi Gorici, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili.



Ugotovili so, da sta udeleženca, 20-letna voznica začetnica in 60-letni voznik, vozila iz smeri predora Panovec proti krožnemu križišču v Rožni Dolini. Pred krožiščem je voznica zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v zadnji del osebnega vozila voznika.



Ob trčenju se je 60-letni voznik predvidoma lažje poškodoval.

Policisti so povzročiteljici nesreče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog, poroča PU Nova Gorica.