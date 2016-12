Voznica z avtom v otroka na prehodu za pešce

NOVA GORICA – V sredo je 63-letna voznica osebnega avtomobila pripeljala po Kidričevi ulici iz smeri Erjavčeve ulice in na prehodu za pešce z vozilom zbila otroka, ki je prehod za pešce prečkal z enim od staršev. Lažje poškodovanega otroka so goriški reševalci zdravniško oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policistom in reševalcem so na kraju pomagali tudi gasilci JZ GRD GE Nova Gorica.

Policisti bodo 63-letni povzročiteljici prometne nesreče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev določil 41. člena) izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.