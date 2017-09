Voznica z avtom v hišo

VODIŠKO – Ob 8.23 se je na Vodiškem, občina Laško, zgodila prometna nesreča, v kateri je voznica osebnega avtomobila trčila v stanovanjsko hišo, vozilo pa se je nato prevrnilo na streho.

Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Laško, ki so zavarovali kraj, preprečili nadaljnje iztekanje tekočin, posuli vozišče z vpojnimi sredstvi, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator ter nudili pomoč policiji pri zapori prometa.

Ena oseba se je poškodovala. Prepeljali so jo v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.