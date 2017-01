Voznica z avtom v hišo

SREDNJA VAS – V nedeljo ob 20.38 je v Srednji vasi pri Kamniku voznica z osebnim vozilom trčila v ograjo in stanovanjsko hišo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so ekipa nujne medicinske pomoči ZD Kamnik, ki je s kraja odpeljala dve poškodovani osebi, ter gasilci PGD Kamnik, ki so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in z avtodvigalom dvignili poškodovano vozilo na cesto, kjer ga je prevzela avtovleka.