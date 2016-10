Voznica z avtom v drevo

ŠENTJAKOB – Danes ob 15.23 je v Šentjakobu (občina Šentjernej) voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se zaletela v drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so odklopili akumulator na vozilu, zavarovali mesto nesreče, prenesli poškodovano osebo in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Ti so jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.