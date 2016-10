Voznica z avtom v betonski steber

DRAŽENCI – V petek ob 23.42 je v naselju Draženci voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in trčila v betonski vinogradniški steber ob stanovanjski hiši.

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Ptuj, ti pa so poškodovano voznico oskrbeli in jo odpeljali v SB Ptuj, poroča uprava za zaščito in reševanje.