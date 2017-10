Voznica z avtom prevrnjena na bok

CELJE – V ponedeljek ob 21.02 se je na Vrunčevi ulici v Celju voznica osebnega avtomobila prevrnila na bok. Posredovali so gasilci PGE Celje, kraj nesreče zavarovali, s tehničnim posegom izvlekli poškodovano osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator in posuli vozišče z vpojnimi sredstvi, poroča uprava za zaščito in reševanje.