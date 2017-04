Voznica v pešca

LJUBLJANA – V ponedeljek nekaj pred 8. uro se je na Verovškovi ulici zgodila prometna nesreča, v kateri je pešec utrpel lahke telesne poškodbe.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 72-letna voznica osebnega vozila VW vozila po Verovškovi ulici, kjer v bližini naslova Verovškova 60a ni omogočila neoviranega prehoda 24-letnemu pešcu, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Voznici so izdali plačilni nalog, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.