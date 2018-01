Voznica s ceste in ukleščena v vozilu

LOKOVICA – V ponedeljek ob 16.26 je v Lokovici (občina Prevalje) zaradi spolzkega cestišča voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so jo s tehničnim posegom rešili iz vozila, na vozilu odklopili akumulator in ga postavili nazaj na cesto.

Reševalcem NMP so pomagali pri prenosu poškodovanke do reševalnega vozila, ti pa so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec.