Voznica s ceste na bok, odpeljali so jo na zdravljenje

NOVO MESTO – V soboto ob 5.40 je na cesti Novo mesto–Mirna Peč osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na cestišče in s tehničnim posegom rešili ukleščeno voznico ter nudili pomoč reševalcem NMP Novo mesto. Ti so poškodovanko oskrbeli na kraju samem, nato pa prepeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.