Voznica presekala pot motoristu

RADNA – V petek nekaj minut čez šesto uro je na glavni cesti Boštanj–Krško na Radni 49-letna voznica osebnega avtomobila pri vključevanju s stranske na glavno cesto izsilila prednost 55-letnemu motoristu. Ta se je pri trku hudo poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnic.

O dogodku sta bila obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Zaradi odstranjevanja posledic je bil promet na glavni cesti do 8.30 oviran in je potekal izmenično po enem voznem pasu, so sporočili iz PU Novo mesto.