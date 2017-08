Voznica prekrižala pot kolesarjema

MEDVODE – V ponedeljek okrog 18. ure so policiste obvestili o prometni nesreči v Medvodah, v kateri so bili udeleženi voznica (63) osebnega vozila in kolesarja (45 in 43 let).

Ugotovili so, da je voznica vozila po Škofjeloški cesti iz smeri Bizantove proti Barletovi cesti in v križišču Škofjeloške in Bizantove ceste izsilila prednost kolesarjema.

V nesreči sta oba utrpela lahke telesne poškodbe.

Povzročiteljici so izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.