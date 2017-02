Voznica ob ribniku s ceste, odpeljati so jo morali

MARKOVCI – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči voznice.

Ob 7.47 je na cesti ob ribniku v naselju Borovci (občina Markovci) voznica z osebnim vozilom zdrsnila s ceste in trčila v cestno varnostno ograjo. Reševalci NMP Ptuj so poškodovano voznico oskrbeli in jo odpeljali v SB Ptuj.

Gasilci PGD Ptuj so na vozilu odklopili akumulator, zavarovali kraj nesreče in usmerjali promet.