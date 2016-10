Voznica ni upoštevala znaka, motorist huje poškodovan

PEKRE – Od 30. septembra od 6.00 do 1. oktobra do 6.00 so štajerski policisti po poročanju policijskega inšpektorja Nikolaja Zrima na območju Policijske uprave Maribor obravnavali prometno nesrečo s težjo telesno poškodbo, ki se je zgodila na območju Peker.

V nesreči se je voznik motornega kolesa, ki je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja, huje poškodoval, a ni v smrtni nevarnosti.

Vzrok nesreče je bilo neupoštevanje znaka za prednost voznice osebnega vozila, ki je motoristu zaprla pot.