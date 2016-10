Voznica na Obali ob 5.44 v jarek

REŠILI SO JO GASILCI

KOPER – Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči na Obali.

Ob 5.44 je na Piranski cesti voznica z osebnim vozilom zapeljala v obcestni jarek.

Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so jo rešili iz vozila in predali reševalcem.

Prepeljali so jo v izolsko bolnišnico.