Voznica audija kriva, da sta dva poškodovana

GROSUPLJE – PU Ljubljana so v sredo obvestili o prometni nesreči na železniškem prehodu v Grosupljem. Ugotovljeno je bilo, da je 30-letna voznica audija vozila po Kosovelovi cesti v Grosupljem iz smeri Spodnje Slivnice proti Taborski cesti in domnevno zaradi nepravilnega vključevanja na prednostno cesto povzročila prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen še 77-letni voznik citroena.

V nesreči sta se 77-letni voznik in potnica (prav tako 77 let) lažje poškodovala, voznica audija in 53-letna potnica pa ne. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.