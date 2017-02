Voznica (80) v nasprotno smer, potem trčila v dve vozili

NEBLO – Danes ob 1.45 so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Neblo, občina Brda.

Po do zdaj zbranih podatkih je 80-letna voznica osebnega avtomobila, državljanka Italije (v njenem vozilu je bil še 88-letni sopotnik, državljan Italije), speljala s parkirnega prostora in nato v bližnjem krožnem križišču zapeljala v nasprotno smer in prek regionalne ceste na makadamsko parkirišče. Tam je z vozilom trčila v tuji parkirani vozili (osebno vozilo in kombi).

Pri tem je na vozilih nastala materialna škoda.

Reševalci so ju zaradi telesnih poškodb (starejša voznica je po prvih podatkih utrpela udarec v nogo, sopotnik pa udarec v prsni koš) prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v Gorico (Republika Italija).

Policisti bodo povzročiteljici prometne nesreče zaradi kršitev prometne zakonodaje izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.