Voznica (70) trčila v kamen

NOVO MESTO – Trebanjske policiste so v nedeljo, 28. maja popoldne obvestili, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi padel z motorjem in se poškodoval. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 44-letni motorist vozil iz smeri Šentruperta proti Homu. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, padel in se lažje poškodoval.

Krški policisti so isti dan obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na regionalni cesti med Roviščem in Studencem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi 59-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem in padel. Lažje poškodovanega motorista in potnico na motorju so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

V noči na 29. maj se je zgodila prometna nesreča v Šmarjah pri Šentjerneju. Po prvih ugotovitvah naj bi 70-letna voznica kolesa z motorjem trčila v kamen, ki naj bi bil na vozišču, izgubila nadzor nad mopedom in padla. Poškodovano so jo odpeljali v novomeško bolnišnico.