Voznica (38) izsilila tovornjakarja

ČRNOMELJ – V ponedeljek nekaj pred 7. uro so policiste obvestili o prometni nesreči v Črnomlju.

Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročila 38-letna voznica osebnega avtomobila, ki je izsilila prednost 26-letnemu vozniku tovornega vozila iz Bosne in Hercegovine, poroča PU Novo mesto.

V nesreči sta se lažje poškodovali voznica in mladoletna potnica v njenem vozilu.

Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.