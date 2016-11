Voznica (24) povzročila nesrečo in plačala

ŠEMPETER PRI GORICI – V četrtek ob 11.08 so policiste obvestili o prometni nesreči na območju Šempetra pri Gorici, v kateri je bila udeležena voznica osebnega avtomobila.

Ugotovili so, da je 24-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Rožne Doline proti Bazari. Pred nadvozom čez železniško progo je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem ovinku izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala čez nasprotni vozni pas, kjer je bočno trčila v kovinsko ograjo. Osebni avtomobil je obstal delno na nadvozu in delno čez njega. Voznica je sama prišla iz vozila.

Poleg prometnih policistov so na kraju posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so odstranili vozilo z vozišča.

Voznica je sama poiskala zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpela lahko telesno poškodbo.

Zaradi kršitve prometne zakonodaje so ji izdali plačilni nalog.