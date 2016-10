Voznica (21) z avtom v drevo

ŠENTJERNEJ – V torek nekaj po 8. uri so policijo obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti med Ratežem in Šentjernejem.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 21-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo.

Lažje poškodovano so jo reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.