Voznica (21) čez krožišče, ustavil jo je šele drog

AJDOVŠČINA – V ponedeljek ob polnoči je 21-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti z vozilom zapeljala čez krožišče v Ajdovščini (Vojkova ulica) in trčila v steber javne razsvetljave. Pri tem se ni poškodovala. Prometni policisti so ji odredili preizkus alkoholiziranosti in v litru izdihanega zraka je imela 0,70 miligrama alkohola.

Zaradi kršitev prometne zakonodaje bo zoper voznico podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.