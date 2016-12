Vozilo zdrsnilo z vozišča in obstalo na strehi

ZAGORJE OB SAVI – Danes ob 15.30 je na cesti Čolnišče–Šentlambert (občina Zagorje ob Savi) osebno vozilo, v katerem sta bili dve osebi, zdrsnilo z vozišča po brežini, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Vozilo je po 20 metrih obstalo na strehi, osebi pa sta bili nepoškodovani. Gasilci GZ Trbovlje in PGD Zagorje mesto so ga izvlekli na vozišče, ga postavili na kolesa, odklopili akumulator in pomagali avto naložiti na vozilo vlečne službe. Na kraju nesreče je bila tudi policija.