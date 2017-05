KAMNIK – V nedeljo ob 14.35 je v naselju Podgorje osebno vozilo zapeljalo čez nogo otroka.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Kamnika pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Reševalci so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.