Vozilo zagorelo, na njem pa plinska jeklenka

ŠKOFIJE – Ob 1.53 je v bližini mejnega prehoda na Škofijah, občina Koper, zagorelo poltovorno vozilo.

Posredovali so gasilci JZ GB Koper in PGD Dekani, ki so požar hitro pogasili in ohladili plinsko jeklenko, ki je bila na vozilu.

Ogenj je uničil kabino in tovorni del vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.