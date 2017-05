Vozilo večkrat prevrnilo, reševalci odpeljali dve osebi

KOZJI VRH – V torek ob 14.16 je na glavni cesti v Kozjem Vrhu (občina Podvelka) osebno vozilo zapeljalo s ceste, ob tem pa se je večkrat obrnilo in pristalo na kolesih zunaj vozišča. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP.

V nesreči sta se dve osebi poškodovali, obe pa sta bili odpeljani v SB Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.