Vozilo v snegu, voznika niso našli

GROSUPLJE – Včeraj ob 18.25 je na avtocesti Ljubljana–Grosuplje na izvozu za Grosuplje osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v prometno signalizacijo in obtičalo v snegu.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče in pregledali širše območje, vendar voznika niso našli.

Na kraju so bili prisotni policisti, ki so opravili preiskavo nesreče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.