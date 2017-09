Vozilo v jarek, voznik v bolnišnico

GROSUPLJE – Ob 10.21 je na avtocesti Obrežje–Ljubljana med priključkoma Višnja Gora–Grosuplje (občina Grosuplje) osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo v jarku.

Posredovali so gasilci PGD Stična, Grosuplje in GB Ljubljana, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi poškodovanega voznika. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.