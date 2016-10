Vozilo se je samo premaknilo in ga pokosilo

KROMBERK – V torek, 18. oktobra ob 8.43 uri, je bila policija obveščena o dogodku s področja prometne varnosti na območju Kromberka in v katerem je bila ena oseba telesno poškodovana.

Po prvih ugotovitvah je 67–letni moški na dovozu ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš parkiral osebni avtomobil (ni šlo za javno prometno površino). Slednji je nato izstopil iz omenjenega vozila in pristopil do prtljažnika, v tem času pa se je osebno vozilo začelo samo premikati nazaj, mu zapeljalo čez noge, tako da je utrpel telesne poškodbe. Kasneje so mu prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Prav tako so policistom in reševalcem pomoč nudili gasilci JZ GRD GE Nova Gorica. Omenjenemu vozniku bo zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev določil 62. člena navedenega zakona) izdan plačilni nalog.