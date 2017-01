Vozilo s ceste, za dva se ni srečno končalo

ČRNOVA – Včeraj ob 23.54 je v Črnovi v občini Velenje osebno vozilo zapeljalo s ceste. Dve osebi sta se pri tem poškodovali. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo na cestišče, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji.

Reševalci NMP Velenje so poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali v SB Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.