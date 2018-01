Vozilo s ceste v potok

PODLEHNIK – V torek ob 17.57 je v naselju Stanošina, občina Podlehnik, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo v potok Rogatnica. Dve osebi sta se pri tem poškodovali.

Gasilci PGD Ptuj in Podlehnik so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, dvignili vozilo iz potoka, ga postavili na cesto, odklopili akumulator in počistili posledice trčenja. Nudili so pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.

Ti so ju odpeljali v ptujsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.