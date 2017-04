Vozilo s ceste: odpeljali so šest oseb, ena v smrtni nevarnosti

DEVINA – V soboto okrog 3.50 so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči III. kategorije, torej s hudimi telesnimi poškodbami, na avtocesti A1 Ljubljana–Maribor zunaj naselja Devina pri Slovenski Bistrici, v kateri je bilo udeleženo le eno vozilo.

V prometni nesreči so se trije madžarski državljani huje (eden je v smrtni nevarnosti), trije pa lažje poškodovali. Eden od sopotnikov je ostal nepoškodovan. Več podatkov bo znanih po končani policijski preiskavi.

Kot so poročali iz regijskega centra za zaščito in reševanje, je kombinirano vozilo zapeljalo s ceste. Posredovali so gasilci GB Maribor in gasilci PGD Slovenska Bistrica, zavarovali kraj nesreče, eno osebo oskrbeli do prihoda reševalcev, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem. Po nesreči je bilo šest oseb prepeljanih z reševalnimi vozili v UKC Maribor.