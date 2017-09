GROSUPLJE – V ponedeljek ob 23.57 je na avtocesti Grosuplje–Višnja Gora, občina Grosuplje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na strehi ob ograji.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator ter do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč dvema poškodovanima osebama.