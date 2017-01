Vozilo obstalo na strehi

ŽIRI – V petek ob 22.27 se je na cesti Selo–Žiri (občina Žiri) vozilo prevrnilo na streho.

Gasilci PGD Škofja Loka in Dobračeva so prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, policiji nudili razsvetljavo, sanirali razlite tekočine po cestišču ter nudili pomoč pri nalaganju vozila na vozilo vlečne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.