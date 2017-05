Vozilo na streho, v njem tri osebe

LETUŠ – Nekaj minut po 8. uri je na cesti Šentrupert–Letuš pri Letušu v občini Braslovče osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho.

Gasilci PGE Celje, PGD Letuš in Braslovče so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in posipali razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Žalec in Celje so pregledali in oskrbeli tri osebe.