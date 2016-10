Vozilo na streho, pet poškodovanih

ŠMARTNO OB PAKI – Včeraj ob 19.56 je v Šmartnem ob Paki osebno vozilo zapeljalo s cestišča v jarek in se prevrnilo na streho.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih. Pet poškodovanih oseb so reševalci NMP Velenje prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.