Vozilo izvlekli iz jarka

KOPER – Včeraj ob 20.25 se je na obalni cesti med Koprom in Izolo (občina Koper) zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo. Poškodovan je bil en moški, izolski reševalci pa so ga prepeljali na zdravljenje v SB Izola.

Gasilci JZ GB Koper so požarno in prometno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, razsvetlili kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca in pomagali vlečni službi pri izvleki vozila iz jarka, poroča uprava za zaščito in reševanje.