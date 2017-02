Vozila ukraden avto

KOPER – V torek okrog poldneva so policisti na bencinskem servisu na Serminu ustavili motorista, starega komaj 15 let, ki na svoji gileri ni imel nameščenih registrskih tablic. Preverili so evidence in ugotovili, da je bilo prav to motorno kolo sredi decembra lani ukradeno v Italiji. Najstniku so motor zasegli, vrnili ga bodo lastniku, mladca pa čaka ovadba. Komaj dve uri pozneje so možje postave na bencinskem servisu v Sežani ustavili 29-letnika za volanom citroëna, sicer državljana Romunije. Na avtomobilu so bile nameščene francoske registrske tablice, med preverjanjem pa so ugotovili, da je bil tudi ta avto ukraden, in sicer še istega dne. Voznik, ki ima bogato kriminalno preteklost v Franciji, Španiji in na Portugalskem, je vozil brez veljavnega dovoljenja, možje v modrem pa so mu nemudoma odvzeli prostost in zasegli avto, vreden 20.000 evrov. Avto bo lastnik dobil nazaj, Romuna pa čaka kazenska ovadba zaradi velike tatvine. Še nekaj ur je minilo in policisti so bili znova uspešni pri odkrivanju ukradenih avtomobilov. Na počivališču Ravne so ob 20.45 ustavili črnega beemveja italijanskih registrskih oznak, ki je bil zabeležen kot ukraden. Ukradli so ga v začetku meseca pri naših zahodnih sosedih, vozila pa ga je Kamničanka. Tako njo kot njenega sopotnika, doma iz okolice Kopra, so pridržali, avto zasegli, oba pa po kriminalističnih postopkih čaka ovadba.