Vozila sta za njima in enega pretepla

NOVO MESTO – V Žabji vasi v Novem mestu so v soboto malo pred polnočjo policisti intervenirali zaradi nasilja. Po prvih obvestilih sta se 19-letna oškodovanca peljala po cesti, ko sta za njima pripeljala 23-letnik in 26-letnik. Za njima sta izmenično prižigala dolge in kratke luči, ju nato prehitela po desni, zablokirala nadaljnjo vožnjo in 19-letnika začela pretepati.

Pripeljali so se policisti in oba nasilneža prijeli, ob tem pa zasegli še teleskopsko palico. Eden od 19-letnikov je poiskal zdravniško pomoč, ker je bil lažje poškodovan, osumljenca pa čaka kazenska ovadba.