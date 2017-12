Vozila sta nakresana

NOVA GORICA – V nedeljo so prometni policisti v Novi Gorici ustavili 44-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Zaradi močne opitosti (1,31 mg/l) so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

V Cerknu so ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Tudi on je bil opit (0,81 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.