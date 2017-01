Vozila sta mrtvo pijana

BUKOVICA, IDRIJA – V soboto pozno zvečer so policisti v naselju Bukovica (občina Renče - Vogrsko) ustavili 31-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat odrejenega preizkusa je pokazal, da je imel v organizmu 0,93 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitve prometne zakonodaje zoper njega bo zoper voznika podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

V nedeljo ponoči pa so na cesti Idrija–Spodnja Idrija ustavili 22-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. Tudi ta je bil krepko pijan (0,93 mg/l), zato ga je čakal podoben ukrep kot zgoraj omenjenega.