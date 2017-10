Vozila počasi, saj ni vedela, kaj se dogaja

NOVA GORICA – V ponedeljek, 2. oktobra, so policiste PP Ajdovščina obvestili o prometni nesreči na odseku hitre ceste H4 med Vipavo in CP Nanos. Vzrok zanjo je bila slaba vidljivost zaradi dima v predoru Barnica, ki je bil posledica okvare tovornega vozila.

»Ugotovljeno je bilo, da je 39-letna voznica osebnega avtomobila vozila po hitri cesti v smeri cestninske postaje Nanos. Med vožnjo v drugi predor je zapeljala v gost dim, ki je bil posledica okvare tovornega vozila (to se je ustavilo na prvem izogibališču SOS zunaj predora). Voznica se je za trenutek z vozilom zaustavila, nato pa počasi odpeljala naprej. Ker je bila izjemno slaba vidljivost, je s prednjim desnim kolesom vozila zapeljala na pločnik in s prednjim desnim delom avtomobila oplazila steno predora,« so sporočili iz PU Nova Gorica.

Prometni policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.