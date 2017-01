Vozila brez dovoljenja, ostala brez avta

BOŠTANJ, NOVO MESTO – Med kontrolo prometa v Boštanju so policisti 13. januarja ustavili voznika renaulta twinga. Med postopkom so ugotovili, da 49-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil ni bil registriran, na njem pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avto so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na 15. januar so policisti na Podbevškovi ulici v Novem mestu ustavili 24-letnega voznika forda fieste. Kršitelju, ki je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in napisali obdolžilni predlog.