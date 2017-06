Vozila brez dovoljenja

NOVO MESTO – Med kontrolo prometa na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo so policisti v soboto zvečer ustavili 24-letno voznico osebnega avtomobila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so ji zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poročajo novomeški policisti.