Vozil zadet, nekaj trave mu je ostalo

KOPER – V četrtek dopoldne so policisti na Istrski cesti ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila iz Kočevja.

V postopku jim je izročil manjšo količino (približno pet gramov) prepovedane droge konoplje. Opravili so tudi hitri postopek za prepoznavo znakov vožnje pod vplivom mamil, ki je bil pozitiven. Odrejen mu je bil strokovni pregled, ki ga je odklonil.

Vozilo so mu zasegli. Podali so obdolžilni predlog in uvedli hitri postopek z odločbo, so zapisali koprski policisti.